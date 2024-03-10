Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с поведением нападающего «Спартака» Квинси Промесом. По словам Черчесова, он всегда повторял фразу о том, что не существует тренера или футболиста, который мог бы стоять выше клуба. Черчесов отметил, что это высказывание относится к Квинси Промесу.
«Спартак» сыграл же без него с «Зенитом». Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», передает слова Черчесова «Чемпионат».
Черчесов – о ситуации с Промесом: есть законы, которые никому не позволено нарушать
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился своими рассуждениями относительно ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.
Фото: "Матч ТВ"