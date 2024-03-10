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Ловчев: у "Спартака" есть возможность подобраться к лидерам РПЛ

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о грядущем противостоянии «красно-белых» против «Факела» в рамках 20-го тура РПЛ.
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением относительно грядущего противостояния «красно-белых» против воронежского «Факела» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Ловчева, сегодня у «Спартака», несмотря на то, что встреча пройдет в «Лужниках», будет первый домашний матч после возобновления сезона РПЛ.

«С «Зенитом» «Спартак» сыграл неплохо. И сегодня на первый план выйдет мастерство игроков, которое у «Спартака» выше, чем у «Факела». Учитывая, что теряет очки «Краснодар», и можно подобраться к лидерам, «Спартак» будет хорошо настроен. Для них это самое важное», - передает слова Ловчева Sport24.

Ловчев Спартак
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