Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением относительно грядущего противостояния «красно-белых» против воронежского «Факела» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Ловчева, сегодня у «Спартака», несмотря на то, что встреча пройдет в «Лужниках», будет первый домашний матч после возобновления сезона РПЛ.
«С «Зенитом» «Спартак» сыграл неплохо. И сегодня на первый план выйдет мастерство игроков, которое у «Спартака» выше, чем у «Факела». Учитывая, что теряет очки «Краснодар», и можно подобраться к лидерам, «Спартак» будет хорошо настроен. Для них это самое важное», - передает слова Ловчева Sport24.
Ловчев: у "Спартака" есть возможность подобраться к лидерам РПЛ
Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о грядущем противостоянии «красно-белых» против «Факела» в рамках 20-го тура РПЛ.