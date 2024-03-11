"Вопрос ухода Абаскаля из клуба — дело времени. Пусть руководство красно-белых решает его судьбу. Игроки "Спартака" регрессируют под руководством Абаскаля, а это большая проблема", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 10-го марта московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время испанский специалист может быть уволен. После 20-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. "Спартак" уступил "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.
Камоцци: игроки "Спартака" регрессируют под руководством Абаскаля, а это большая проблема
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"