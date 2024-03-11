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Тикнизян - о переговорах с "Зенитом": моя цель и задача - уехать в Европу

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян отреагировал на вопросы о своём возможном переходе в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
- Были ли переговоры о моём переходе в "Зенит"? Не было. Остаётся ли неизменной моя позиция "не буду переходить в "Зенит"? Совершенно верно. Касается ли это и других российских клубов? Как я говорил ранее, моя цель и задача - уехать в Европу, если будет возможность, - передаёт слова Тикнизяна "РБ Спорт".

24-летний левый защитник сборной Армении Наир Тикнизян выступает за московский "Локомотив" с августа 2021 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах, 8 забитых голов и 6 результативных передач. В ходе зимнего трансферного окна появлялась информация о возможном переходе Тикнизяна в "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Локомотив Зенит Тикнизян Российские трансферы
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