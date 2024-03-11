- Какие у "Динамо" шансы на чемпионство? Довольно большие. Не могу сказать, что стопроцентные, но процентов 30-50 точно уже есть. "Краснодар" не впечатляет. Наверное, единственным конкурентом "Зениту" будет "Динамо", - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
Московское "Динамо" одержало две домашних победы в двух весенних матчах Российской премьер-лиги, переиграв "Локомотив" (2:1) и "Ахмат" (2:0).
В текущей турнирной таблице бело-голубые с 38 очками в 20 матчах занимают третье место, отставая на одно очко от набравшего в двух весенних турах одно очко "Краснодара" и на два очка от набравшего на этом отрезке четыре балла "Зенита".
Орещук: "Краснодар" не впечатляет. Единственным конкурентом "Зениту" будет "Динамо"
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук ответил на вопрос о шансах бело-голубых на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"