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Григорян: непонятно, почему Ивич отказался от привычной схемы и принципов игры "Краснодара" ради оборонительной тактики

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Экс-главный тренер "Анжи", "Тамбова" и "Кубани" Александр Григорян прокомментировал неудачный рестарт "Краснодара" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Огромную роль, конечно, сыграло то, что с "Рубином" не было дисквалификационных Черникова, Батчи и Кордобы, а на игру с "Ростовом", безусловно, крайнее серьёзно повиляло отсутствие Сперцяна. Второй момент - попытка Ивича подстраховаться в чемпионской гонке. Я сам тренер и понимаю, что есть логическое обоснование, чтобы защищаться широким фронтом. Мне непонятно, почему Ивич отказался от привычной схемы и принципов игры в пользу оборонительной тактики. На мой взгляд, это было неверно, - передаёт слова Григоряна Metaratings.ru.

"Краснодар" завершил осеннюю часть сезона Российской премьер-лиги на первой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 18 матчах. В двух мартовских встречах чемпионата России "быки" набрали одно очко, сыграв домашнюю ничью с казанским "Рубином" (1:1) и уступив в выездном "Южном дерби" "Ростову" со счётом 1:2.

Это привело к утрате чёрно-зелёными лидерства - по итогам 20 сыгранных туров команда сербского главного тренера Владимира Ивича находится на втором месте, отставая от "Зенита" на одно очко и на одно очко опережая идущее третьим московское "Динамо".

Краснодар Ростов Рубин Ивич Григорян
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