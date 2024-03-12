- Матч между ЦСКА и "Ростовом" должен получиться хорошим. После возобновления чемпионата больше голов происходит со стандартных положений, интересной игры не наблюдается. Но встретятся две сплочённые команды, которые любят играть в комбинационный футбол и любят атаковать, и где присутствует опыт и молодость. Очень сложно спрогнозировать, кто окажется сильнее. У ЦСКА бывает, что команда на последних минутах очень часто пропускает. Если ЦСКА сможет сохранить настрой и сыграть до конца, как в Самаре, то я отдам предпочтение "армейцам", - передаёт слова Таранова "Чемпионат".
12 марта на "ВЭБ Арене" в Москве состоится ответный матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и "Ростов". Первая игра состоялась в ноябре 2023 года в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.
ЦСКА в двух мартовских матчах Российской премьер-лиги набрал 4 очка, после домашней ничьей с "Оренбургом" (1:1) обыграв на выезде "Крылья Советов" со счётом 2:0, в турнирной таблице чемпионата России "армейцы" поднялись на четвёртую строчку с 32 очками в 20 матчах. "Ростов" в марте 2024 года одержал две победы на своём поле, переиграв самарские "Крылья Советов" (2:0) и лидера чемпионата на тот момент "Краснодар" (2:1).
Иван Таранов - о кубковом матче ЦСКА и "Ростова": две сплочённые команды, любящие играть комбинационно и атаковать
Экс-защитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иван Таранов поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"