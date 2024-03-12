- Надо было увольнять Абаскаля до зимних сборов, потому что пришёл бы новый тренер и готовил "Спартак" под себя к оставшейся части чемпионата и на новый сезон. А сейчас, после двух сыгранных матчей, менять Абаскаля бессмысленно. Придёт новый тренер, у него свой план и система тренировок, скорее всего, будет перестраивать команду до конца сезона, - цитирует Дьякова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть уволен после ответной кубковой встречи четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) с "Оренбургом". В двух мартовских матчах 2024 года красно-белые набрали одно очко, сыграв в гостях вничью с "Зенитом" (0:0) и проиграв на своём поле воронежскому "Факелу" (0:2).
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" находится на шестом месте с 31 очком после 20 матчей.
Дьяков: "Спартаку" надо было увольнять Абаскаля до зимних сборов. Сейчас - бессмысленно
Экс-защитник "Спартака-2" Виталий Дьяков прокомментировал возможное увольнение главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: Reuters