"Динамо" врывается в чемпионскую гонку? Да. Здесь, конечно, нужно отметить Личку и селекционный отдел клуба. Я говорил о мегацентре у "Зенита", но по уровню мастерства "Динамо" удалось приблизиться. Не вижу, чем сочетание Лаксальт-Чавес-Карраскаль уступает тройке Барриос-Вендел-Клаудиньо. Абсолютно не вижу!", - цитирует Григоряна Metaratings.
"Динамо" сыграет с "Зенитом" в Пути РПЛ Кубка России 13-го марта в Петербурге. В первой встрече московский клуб обыграл команду Сергея Семака со счетом 1:0. После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков, "сине-бело-голубые" располагаются на первой строчке с 40 очками. В первом круге чемпионата России подопечные Марцела Лички обыграли "Зенит" со счетом 3:2 на "Газпром Арене".
Григорян: по уровню мастерства "Динамо" удалось приблизиться к "Зениту", московский клуб - в чемпионской гонке
Российский специалист Александр Григорян высказался о московском "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES