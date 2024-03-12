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Григорян: по уровню мастерства "Динамо" удалось приблизиться к "Зениту", московский клуб - в чемпионской гонке

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Российский специалист Александр Григорян высказался о московском "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
"Динамо" врывается в чемпионскую гонку? Да. Здесь, конечно, нужно отметить Личку и селекционный отдел клуба. Я говорил о мегацентре у "Зенита", но по уровню мастерства "Динамо" удалось приблизиться. Не вижу, чем сочетание Лаксальт-Чавес-Карраскаль уступает тройке Барриос-Вендел-Клаудиньо. Абсолютно не вижу!", - цитирует Григоряна Metaratings.

"Динамо" сыграет с "Зенитом" в Пути РПЛ Кубка России 13-го марта в Петербурге. В первой встрече московский клуб обыграл команду Сергея Семака со счетом 1:0. После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков, "сине-бело-голубые" располагаются на первой строчке с 40 очками. В первом круге чемпионата России подопечные Марцела Лички обыграли "Зенит" со счетом 3:2 на "Газпром Арене".

Григорян Динамо Зенит Личка Семак
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