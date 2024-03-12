"Ивич поставил себя в тяжелое положение, у команды и так череда неудачных игр, а тут еще и поражение от "Химок". Начало весны «Краснодар» завалил, может, Ивич не умеет готовить команду, когда такая большая пауза. Какие могут быть чемпионские амбиции, если вас обыгрывает команда Первой лиги?", - цитирует Ивича "РБ Спорт".
"Краснодар" уступил "Химкам" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. Команда Владимира Ивича вылетела из турнира, а в прошлом розыгрыше дошла до финала, где уступила московскому ЦСКА. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на два очка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист может заменить испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "Спартака".
Селюк: начало весны "Краснодар" завалил, может, Ивич не умеет готовить команду, когда такая большая пауза
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об игре "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"