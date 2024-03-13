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Вратарь ЦСКА Тороп: для меня каждый матч — это праздник

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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался об уверенности.
Фото: ПФК ЦСКА
– Стало ли у меня больше уверенности? Это связано с опытом. Дело практики. Чем больше дают играть, тем больше опыта, уверенности. Для меня каждый матч — это праздник. Что на сборах, что товарищеские игры сборных, что Кубок или в РПЛ. Каждая игра важна.

12 марта 2024 года московский ЦСКА дома сыграл с “Ростовом”. Команды провели ответный матч четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России. Армейцы выиграли со счетом 2:0. Первая встреча закончилась ничейным результатом – 1:1. Таким образом, красно-синие прошли в полуфинал турнира. Отметим, что в стартовом составе ЦСКА вышел вратарь Владислав Тороп, который является сменщиком Игоря Акинфеева.

Источник: “РБ Спорт”

ЦСКА Тороп
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