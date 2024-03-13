Как сообщает источник, в “Краснодар” может вернуться Мурад Мусаев. Специалист готов возглавить клуб до конца нынешнего сезона.
Ранее стало известно о том, что Владимир Ивич покинул должность главного тренера “Краснодара”. Об этом сообщила пресс-служба южан.
Напомним, Мурад Мусаев сейчас находится без работы. Он тренировал “Краснодар” с 2018 по 2021 год. С ним “быки” завоевывали бронзу РПЛ.
Источник: “РБ Спорт”
Мурад Мусаев может возглавить “Краснодар” до конца сезона
Бывший главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев готов вернуться в стан “быков”.
Фото: "Матч ТВ"