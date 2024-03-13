"Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока", - цитирует Зеленова Sport24.
Напомним, что Квинси Промес не вернулся с командой с зимних сборов в ОАЭ, так как попал в ДТП и сбежал с места аварии. Ранее нападающего приговорили к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов объявила игрока в международный розыск. В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами за московский "Спартак". После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.
В "Спартаке" заявили , что рассмотрение дела Промеса займет еще некоторое время, клуб находится в контакте с игроком
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о том, что в клубе внимательно следят за делом нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"