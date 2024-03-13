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Деменко: Мусаев многое знает в "Краснодаре", для него это хороший вариант

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Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о возможном назначении на пост главного тренера Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мусаев сейчас находится без работы, и поэтому вариант с "Краснодаром" является для него очень хорошим. Он уже был в этой команде, многое знает", - цитирует Деменко "Чемпионат".

Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. В СМИ появилась информация о том, что в клуб может вернуться Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2020 по 2021 год. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко. Южане вылетели из Кубка России, уступив "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов со счетом 0:2.

Деменко Краснодар Ивич Мусаев
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