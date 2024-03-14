По информации "Чемпионата" Мурад Мусаев подписал контракт с "Краснодаром".
Напомним, 40-летний специалист уже возглавлял "быков" с 2019 по 2020 год. При нем краснодарская команда дебютировала в Лиге чемпионов. В общей сложности Мусаев руководил "Краснодаром" в 126 официальных матчах.
Последним клубом в тренерской карьере Мусаева был азербайджанский "Сабах", которым он руководил с октября 2021 по январь 2024 года.
"Краснодар" с 39 набранными очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.
"Чемпионат": Мусаев подписал контракт с "Краснодаром"
Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев вернулся в команду.
Фото: Чемпионат.com