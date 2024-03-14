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"Чемпионат": Мусаев подписал контракт с "Краснодаром"

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Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев вернулся в команду.
Фото: Чемпионат.com
По информации "Чемпионата" Мурад Мусаев подписал контракт с "Краснодаром".

Напомним, 40-летний специалист уже возглавлял "быков" с 2019 по 2020 год. При нем краснодарская команда дебютировала в Лиге чемпионов. В общей сложности Мусаев руководил "Краснодаром" в 126 официальных матчах.

Последним клубом в тренерской карьере Мусаева был азербайджанский "Сабах", которым он руководил с октября 2021 по январь 2024 года.

"Краснодар" с 39 набранными очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

Мусаев Краснодар
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