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Канчельскис: Промес не гангстер, он футболист

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде «Спартака» Квинси Промесе.
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился комментарием относительно нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Нидерландов вынес приговор в 7.5 лет тюремного заключения суммарно за два дела, первое – контрабанда наркотических средств, второе – нападение на двоюродного брата.

«Доигрался парень. Всё к этому же и шло, он думал, что всё будет безнаказанно, но вы что творите?то? Это жизнь, надо отвечать. Он всё?таки играл в футбол на неплохом уровне. Какой же он гангстер? Он футболист! С детства он занимался игрой, добился определенных успехов, поэтому не считаю его гангстером», - передает слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Спартак Канчельскис Квинси Промес
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