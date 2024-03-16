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Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: мы бы хотели, чтобы Прохин стал нашим полноценным игроком

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб хотел бы выкупить Данилу Прохина у "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"По Прохину другая ситуация — тут все зависит от того, какое место мы займем, останемся ли в РПЛ. Если все будет хорошо, то мы бы хотели, чтобы Прохин стал нашим полноценным игроком", - цитирует Андреева "РИА Новости".

Прохин присоединился к "Оренбургу" из "Ростова" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Центральный защитник провел за новую команду три матча, получив в сумме 98 игровых минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в два миллиона евро. Команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на десятой строчке с 27-ю очками.

Оренбург Андреев Ростов Данила Прохин
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