"По Прохину другая ситуация — тут все зависит от того, какое место мы займем, останемся ли в РПЛ. Если все будет хорошо, то мы бы хотели, чтобы Прохин стал нашим полноценным игроком", - цитирует Андреева "РИА Новости".
Прохин присоединился к "Оренбургу" из "Ростова" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Центральный защитник провел за новую команду три матча, получив в сумме 98 игровых минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в два миллиона евро. Команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на десятой строчке с 27-ю очками.
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: мы бы хотели, чтобы Прохин стал нашим полноценным игроком
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб хотел бы выкупить Данилу Прохина у "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"