– Не считаю решение Галицкого самодурством. Не было бы вопросов, если бы был результат. А он пропал – в чемпионате неудачи, а в Кубке вылет.
Напомним, 13 марта стало известно о том, что “Краснодар” расторг контракт с Владимиром Ивичем. На его место до конца текущего сезона был назначен Мурад Мусаев. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Ивич конфликтовал с руководством южан. Кроме того, у сербского специалиста были разногласия с владельцем “Краснодара” Сергея Галицкого.
Источник: “РБ Спорт”
Шалимов – об отставке Ивича: не считаю решение Галицкого самодурством
Бывший наставник “Краснодара” Игорь Шалимов отреагировал на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера южан.
Фото: "Матч ТВ"