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Шалимов – об отставке Ивича: не считаю решение Галицкого самодурством

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Бывший наставник “Краснодара” Игорь Шалимов отреагировал на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера южан.
Фото: "Матч ТВ"
– Не считаю решение Галицкого самодурством. Не было бы вопросов, если бы был результат. А он пропал – в чемпионате неудачи, а в Кубке вылет.

Напомним, 13 марта стало известно о том, что “Краснодар” расторг контракт с Владимиром Ивичем. На его место до конца текущего сезона был назначен Мурад Мусаев. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Ивич конфликтовал с руководством южан. Кроме того, у сербского специалиста были разногласия с владельцем “Краснодара” Сергея Галицкого.

Источник: “РБ Спорт”

Игорь Шалимов Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий
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