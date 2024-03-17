– Игорь пропустил очень много времени, после такой травмы нужно постепенно входить в обойму основного состава. Нельзя было Дивеева сразу постоянно выпускать на 90 минут, это было очень рискованно, риск в итоге не оправдался.
Напомним, в начале текущего сезона защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил травму голеностопа. С лета 2023 года российский футболист не появлялся на поле. В ходе зимних сборов Дивеев присоединится к основной группе ЦСКА. После рестарта сезона он принял участие в трех матчах. В кубковом матче с “Ростовом” (2:0), который прошел в 12 марта, Дивеев повредил лодыжку.
Источник: “РБ Спорт”
Масалитин: Дивеева нужно было постепенно подводить в обойму основного состава
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о травме защитника армейцев Игоря Дивеева.
Фото: "Матч ТВ"