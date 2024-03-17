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Короман: уверен, что в Россию приедет полностью основной состав сербской сборной

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Экс-игрок сборной Сербии и "Крыльев Советов" Огнен Короман высказался о предстоящем матче своей национальной команды со сборной России.
Фото: Getty Images
- Сербы и русские всегда были братским народом. Очень ждал этого матча и хотел, чтобы он состоялся, ещё когда не объявили официально. Уверен, что в Россию приедет полностью основной состав сербской сборной: ни Влахович, ни Костич, ни Милинкович-Савич не откажутся от участия. Зачем, если это братские народы? Никакой разницы, что они играют в больших европейских клубах, - почти все в сборной Сербии выступают в Европе! Все, кого вызвал главный тренер Стойкович, приедут в Россию и сыграют, - передаёт слова Коромана "Чемпионат".

21 марта в Москве пройдёт товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии, игра состоится на домашнем стадионе столичного "Динамо" "ВТБ Арена". Встреча с Сербией станет первым матчем сборной России с командой из Европы с ноября 2021 года, когда подопечные Валерия Карпина уступили на выезде Хорватии со счётом 0:1 в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность играть только товарищеские матчи из-за политического отстранения от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА, её соперниками за прошедшее время были национальные команды из стран Азии, Африки и КОНКАКАФ. 25 марта в Москве пройдёт товарищеский матч Россия - Парагвай.

Сборная России Сборная Сербии
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