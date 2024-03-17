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Волков - о противостоянии с Сербией: пока мы разбирали то, как будет играть сборная России

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Защитник "Краснодара" и сборной России Сергей Волков ответил на вопрос о противостоянии с линией атаки сборной Сербии.
Фото: РФС
- Есть ли понимание, как можно остановить сборную Сербии? Без разницы, с кем мы играем. Но на теории какие-то детали мы еще не разбирали. У нас только была первая теория с тренерским штабом. Пока разбирали то, как будем играть мы, - передаёт слова Волкова "СЭ".

21 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" пройдёт товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии. После этого, 25 марта, на том же самом стадионе состоится товарищеская встреча Россия - Парагвай. С февраля 2022 года сборная России не имеет возможности играть официальные матчи из-за отстранения от соревнований по политическим причинам со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная России Сборная Сербии Волков
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