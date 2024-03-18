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Быстров - о назначении Мусаева в "Краснодар": он знает команду, знает правила клуба

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Экс-полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров высказался о возвращении в клуб на пост главного тренера Мурада Мусаева.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Мусаев знает команду, знает правила клуба. Его не выгоняли, а отправляли в отставку. Это разные вещи. Выгоняли- это когда пинком под зад и закрыли дверь. А здесь просто отправили в отставку и сказали: "приходите завтра", и все довольны", - сказал Быстров.

Сербский специалист Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" после ничьи с "Рубином (1:1) и двух поражений - от "Ростова" (1:2) и "Химок" (0:2) на старте весенней части сезона. Контракт с "горожанами" до конца сезона подписал российский тренер Мурад Мусаев.

40-летний специалист уже возглавлял "Краснодар" с апреля 2018-го по апрель 2021-го года. Под руководством Мусаева "быки" провели 125 матчей. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский "Сабах".

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Быстров Мурад Мусаев Владимир Ивич
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