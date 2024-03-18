"Пускай с этим разбирается "Спартак", это их футболист. Они же его всё гладили по головке, всё кричали. Конечно, Квинси потеряет кондиции, физиологию не обманешь. Сколько он там пробудет? Пусть месяц. Ему месяц нужно будет набирать ту форму, которая у него была. Есть ли смысл его держать? Вопрос не ко мне, а к руководству "Спартака". Он принадлежит клубу, пускай разбираются", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее футболист был приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов готовит документы для экстрадиции игрока. В текущем сезоне голландец провел за московский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков.
Канчельскис - о Промесе: пускай с этим разбирается "Спартак", они же его все гладили по головке
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о деле нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"