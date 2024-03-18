"Не знаю, за кого сейчас в "Спартаке" можно болеть. Собрали команду отовсюду по чуть-чуть... Как болеть за красно-белых, если нет своих? Там практически нет спартаковцев - тех людей, которые исповедуют спартаковский футбол. Сегодня это команда, которая играет в непонятный футбол. Болеть не за кого. Я сейчас не болею за "Спартак", - поделился Лоза.
По итогам 20-ти туров чемпионата России московский "Спартак" с 31-м очком занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков. Очный матч между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-петербурге открывал весеннюю часть чемпионата для обеих команд. Игра 19-го тура завершилась нулевой ничьей.
После ничейного матча с "Зенитом" подопечные испанского наставника Гильермо Абаскаля уступили в Москве воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. Таким образом, в активе "красно-белых" до сих пор нет ни одного мяча, забитого в РПЛ в 2024-м году. После паузы на матчи сборных "Спартак" примет на своем поле "Урал" в рамках 22-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"
Юрий Лоза: я сейчас не болею за "Спартак", там нет спартаковцев
Музыкант Юрий Лоза, являвшийся болельщиком московского "Спартака", сообщил что не болеет за "красно-белых".
Фото: Global Look Press