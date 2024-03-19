"Хочется увидеть нашу сборную в этом матче предельно мотивированной. Потому что за последнее время у нас сейчас самый оптимальный состав. И наши ребята, которые выступают за рубежом, все приехали. Плюс уже соперник сам по себе мотивирует. Это товарищеская игра, но все-таки она более серьезного уровня, чем обычно. Потому что за последнее время это самый сильный соперник у нашей сборной", - цитирует Граната "Матч ТВ".
Сборная России в марте проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Ранее стало известно, что в июне национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет со сборной Белоруссии. В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских встреч, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2024 году национальная команда России должна провести более восьми матчей.
Гранат - о матче с Сербией: это товарищеская игра, но все-таки она более серьезного уровня, чем обычно
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче национальной команды России с Сербией.
Фото: РФС