- Раньше Захаряна мы не вызывали, потому что давали время адаптироваться. Я общался с главным тренером, спортивным директором по поводу Арсена — как адаптируется, ведет себя. Сейчас он начинает понимать и привыкать к тому футболу, что есть в Испании. Он чаще стал играть.
20-летний атакующий хавбек Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" минувшим летом. Сумма трансферной компенсации за полузащитника составила 13 миллионов евро. Захарян принял участие в 20 матчах испанской Ла Лиги, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также на счету россиянина 6 игр в Кубке Испании и 5 матчей в Лиге Чемпионов.
Источник: "СЭ"
Карпин: раньше мы не вызывали Захаряна, потому что давали ему время адаптироваться в Испании
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему ранее не вызывал в национальную команду полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: "СЭ"