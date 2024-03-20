"Нет, Кади не покинет "Краснодар" из-за ухода Ивича", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
Кади Боржес, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в "Краснодар" в январе прошлого года. Контракт 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом в 24 матчах за краснодарцев.
Агент: Кади Боржес не покинет "Краснодар" из-за ухода Ивича
Агент полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск заявил, что уход главного тренера команды Владимира Ивича никак не повлияет на будущее его клиента.
Фото: ФК "Краснодар"