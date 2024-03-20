- Если сравнивать предыдущие матчи, то надо смотреть на уровень сопротивления. Уровень сопротивления с Кубой и Камеруном был разный. Много зависит от этого. Понятно, что матч с Сербией будет одним из самых сложных матчей. Но чем сложнее, тем интереснее. Хотя не считаю, что Парагвай сильно слабее.
Во время мартовского международного перерыва сборная России проведет два товарищеских матча. Первым соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сербии. Игра запланирована на четверг, 21 марта. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве, начало – в 20:00 по московскому времени. Главный арбитр матча - Арда Кардешлер из Турции.
Против национальной команды Парагвая сборная России сыграет также в Москве на домашней арене "Динамо" 25 марта. Начало встречи в 20:00 по столичному времени.
Источник: "СЭ"
Карпин: матч с Сербией будет одним из самых сложных. Но чем сложнее, тем интереснее
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил предстоящие товарищеские матчи против команд Сербии и Парагвая.
Фото: РФС