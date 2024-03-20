"Думаю, должен каждый с пониманием относиться, как мы, так и они к нам. После проигрыша, например, не задавать глупые вопросы, а с пониманием относится к тому, что команда уступила. А так, всегда с добротой и с душой каждый из нас подходит к журналистам. Это тоже часть нашей работы", - цитирует Сергеева "Матч ТВ".
Иван Сергеев вызван в сборную России на товарищеские матчи с Сербией (21-го марта) и Парагваем (25-го марта). Обе встречи пройдут на стадионе московского "Динамо". В текущем сезоне Сергеев провел за "Зенит" 25 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в шесть миллионов евро. Напомним, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба бойкотирует общение с прессой. После 20-ти сыгранных туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко.
Сергеев: после проигрыша журналисты не должны задавать глупые вопросы, а с пониманием относиться к поражению
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался о взаимоотношениях с журналистами.
Фото: ФК "Зенит"