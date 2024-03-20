"Оганесян снял гипс и начал работать индивидуально. По срокам восстановления не будем загадывать. Об участии в ближайших матчах речи не идет", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Оганесян травмировал ногу на зимних сборах команды. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей за "Оренбург" и отметился 2-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.
Спортдир "Оренбурга" Андреев: Оганесян снял гипс и начал работать индивидуально
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о восстановлении Степана Оганесяна.
Фото: ФК "Оренбург"