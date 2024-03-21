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Агентство Сперцяна - об интересе "Жироны": не комментируем слухи

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В футбольном агентстве RP, представляющем интересы хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, прокомментировали информацию о том, что игроком интересуется испанская "Жирона".
Фото: ФК "Краснодар"
"У Эдуарда контракт с "Краснодаром", он игрок этого клуба. Интерес "Жироны"? Мы не комментируем слухи, связанные с нашими игроками", - цитирует агентство "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что атакующий полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян попал в сферу интересов "Жироны" и летом может перейти в каталонский клуб.

Нынешний контракт 23-летнего хавбека с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне Сперцян сыграл за "Краснодар" 23 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 18 миллионов евро.

Эдуард Сперцян Краснодар Жирона Ла Лига Российские трансферы
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