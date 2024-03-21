Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Гибралтар
22:45
ЛитваНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
20:00
ЛюксембургНе начат
Израиль
22:45
ИсландияНе начат
Греция
22:45
КазахстанНе начат
Польша
22:45
ЭстонияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
УкраинаНе начат
Уэльс
22:45
ФинляндияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЛатвияНе начат
Россия
20:00
СербияНе начат
Мальта
21:00
СловенияНе начат
Беларусь
21:00
ЧерногорияНе начат
Португалия
22:45
ШвецияНе начат
Италия
23:59
ВенесуэлаНе начат

Петржела: сборная Сербии — фаворит матча с Россией, у них больше опыта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает Сербию фаворитом в матче со сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
"На мой взгляд, сборная Сербии — фаворит матча с Россией. Просто у сербов больше опыта, они этой командой выступают на международных соревнованиях, вышли на Евро. А Россия играет только товарищеские матчи", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Сборная России сыграет с Сербией сегодня, 21-го марта в 20:00 по московскому времени, встреча пройдет на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на том же поле. Ранее было объявлено, что в июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске. В 2023 году подопечные Валерия Карпина одержали три победы и четыре раза сыграли ничью в восьми товарищеских встречах.

Властимил Петржела Зенит Сборная России Сборная Сербии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится