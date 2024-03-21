"На мой взгляд, сборная Сербии — фаворит матча с Россией. Просто у сербов больше опыта, они этой командой выступают на международных соревнованиях, вышли на Евро. А Россия играет только товарищеские матчи", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Сборная России сыграет с Сербией сегодня, 21-го марта в 20:00 по московскому времени, встреча пройдет на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на том же поле. Ранее было объявлено, что в июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске. В 2023 году подопечные Валерия Карпина одержали три победы и четыре раза сыграли ничью в восьми товарищеских встречах.
Петржела: сборная Сербии — фаворит матча с Россией, у них больше опыта
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает Сербию фаворитом в матче со сборной России.
Фото: ФК "Зенит"