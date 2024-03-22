"У сербов запомнилось одно - выскочивший на поле болельщик, который бегал быстрее, чем вся команда. Сербия отнеслась к этому матчу непрофессионально - это было видно по их игре и борьбе, в которую они почти не вступали. Россия отнеслась к игре серьёзно и выиграла матч. Делать выводы по этой игре не имеет смысла, потому что Сербия почти всю игру провела в меньшинстве и было непонятно отношение соперника к этому товарищескому матчу", - заявил Бородюк.
Матч между сборными России и Сербии завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. Голами в составе сборной России отметились защитник Максим Осипенко, полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, а также нападающий Иван Сергеев, который, как и Алексей Миранчук, появился на поле во втором тайме. Латераль сборной Сербии Милан Гайич был удален с поля на 21-й минуте и оставил свою команду в меньшинстве на большую часть матча.
Игра, проходившая на "ВТБ Арене" в Москве стала для сборной России первой в 2024-м году. Следующий матч национальная команда проведет против сборной Парагвая. Встреча пройдет на том же стадионе, что и игра с Сербией.
Источник: "Чемпионат"
Бородюк: Сербия отнеслась к матчу непрофессионально. Выскочивший на поле болельщик бегал быстрее, чем вся команда
Российский тренер Александр Бородюк раскритиковал сборную Сербии за недостаточный уровень сопротивления в товарищеском матче со сборной России.
Фото: "Чемпионат"