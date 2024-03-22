"Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого ещё предстоит много работы. Для начала стоит стать стопроцентным игроком стартового состава "Урала". Можно ли из "Урала" уехать в Европу? Почему нет? Можно вспомнить пример Зинченко, который из "Уфы" перешёл в "Манчестер Сити". Думаю, что из любого клуба можно уехать в Европу", - сказал Ишков.
Капитан сборной Украины Александр Зинченко выступал в составе "Уфы" с февраля 2015-го по июль 2016-го года. Летом 2016-го он за 2.25 миллиона евро перебрался из РПЛ в английский "Манчестер Сити", в составе которого провел 128 матчей во всех турнирах. С лета 2022-го года Зинченко защищает цвета лондонского "Арсенала".
Илья Ишков является воспитанником "Урала". На счету 18-летнего футболиста 23 матча в текущем сезоне в РПЛ и Кубке России. Также в активе Ишкова 4 матча и 2 гола в составе сборной России до 21-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Урала" Ишков: Зинченко из "Уфы" перешёл в "Манчестер Сити". В Европу можно уехать из любого клуба
18-летний полузащитник "Урала" Илья Ишков поделился планами перебраться в Европу по ходу карьеры.
Фото: ФК "Уфа"