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Шалимов - по итогам матча России и Сербии: Захаряну надо добирать мощи, быть увереннее и наглее

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов рассказал, в чём нужно прибавить атакующему хавбеку национальной команды и "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну.
Фото: Getty Images
- По концовке игры с Сербией отмечу Сергеева и Захаряна - первый забил гол (и Иван, и Тюкавин открывались просто супер), а второй наносил опасные удары издали. Но при этом Арсену надо добирать мощи, быть увереннее и наглее. Арсену надо окрепнуть, чтобы он чувствовал силы идти в обводку, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".

20-летний атакующий полузащитник испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян в товарищеском матче национальных сборных России и Сербии вышел на замену на 65-й минуте, записал на свой счёт два удара по воротам из-за пределов штрафной, один из которых отразил вратарь, а другой пришёлся в перекладину. После ещё одного дальнего удара Арсена мяч попал в сетку, но гол был отменён из-за офсайда у другого игрока. На 90+1-й минуте прострел Захаряна в штрафную после неудачной попытки перехвата с касанием со стороны сербского защитника преобразовал в гол нападающий Иван Сергеев.

Сборная России Сборная Сербии Арсен Захарян Иван Сергеев Игорь Шалимов
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