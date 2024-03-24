"Кокорин тогда только вышел из тюрьмы и понимал, что ему надо собраться, подготовиться и показать лучшего себя. Так и получилось. Он помог команде сохранить прописку и ушел в "Спартак". Но могу сказать, что потенциально это самый сильный футболист, с которым я играл", - цитирует Миладиновича "РБ Спорт".
Александр Кокорин выступал за "Сочи" в сезоне-2019/2020, форвард отметился 7-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами в десяти встречах. На данный момент нападающий выступает за кипрский "Арис", в текущем сезоне Кокорин принял участие в 25-ти матчах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего россиянина в один миллион евро. Ранее Кокорин выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Динамо" и итальянскую "Фиорентину". На счету Александра 48 матчей за сборную России и 12 забитых голов.
Миладинович: Кокорин - самый сильный футболист, с которым я играл
Экс-игрок "Сочи" Иван Миладинович выделил футбольные качества Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"