"Невероятная глупость со стороны Промеса. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго. Когда я тренировал "Аль-Шабаб", тоже попал в аварию. Я ехал на зеленый свет и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб в клуб, приезжал специальный человек. И только после этого другая сторона признала свою вину. Но если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня", - сказал Петрович.
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был арестован в аэропорту Дубая при попытке вылететь в Россию. Футболиста обвиняли в самовольном отъезде с места ДТП, участником которого он стал. Сначала Промесу был назначен домашний арест, но позже в СМИ появилась информация о реальном заключении игрока под стражу.
Напомним, в Нидерландах Промеса осудили на 6 лет по обвинению в контрабанде крупной партии наркотиков. Сейчас нидерландская сторона пытается добиться экстрадиции Промеса на родину. Контракт 32-летнего вингера со "Спартаком" истекает в конце текущего сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Петрович - о Промесе: когда я работал в ОАЭ, меня тоже пытались сделать виноватым в ДТП
Главный тренер боснийского клуба "Зриньски" Желько Петрович прокомментировал ситуацию с арестом форварда "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ
Фото: Imago