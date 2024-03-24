"По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнение о нём. Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если "Локомотив" получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть", - заявил Цорн.
Ранее в иностранных СМИ появилась информация об интересе к левому защитнику "Локомотива" Марио Митаю со стороны туринского "Ювентуса". По данным источников, итальянский клуб просматривал Митая во время товарищеского матча сборной Албании, за которую выступает защитник, против сборной Чили. Напомним, игра завершилась разгромной победой латиноамериканцев (0:3), а Митай провел на поле 90 минут.
Албанский защитник, родившийся в Греции, перебрался в "Локомотив" летом 2022-го года из клуба АЕК за 3 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в составе "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России. К 20-ти годам на счету молодого футболиста уже 11 матчей в составе национальной сборной Албании.
Источник: "Чемпионат"
Экс-спортдир "Локомотива" Цорн: со мной связывались топ-клубы Италии и запрашивали моё мнение о Митае
Бывший спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о деталях интереса к защитнику "Локомотива" Марио Митаю со стороны итальянских клубов.
Фото: официальный сайт "Локомотива"