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Пономарев - о реакции украинца Малиновского на пост "Аталанты" о победе России: что обращать внимание на ненормального?

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал реакцию украинца Руслана Малиновского на пост "Аталанты" о победе сборной России над сборной Сербии.
Фото: Getty Images
"Да мало ли что там какой-то хохол Малиновский написал! Подумаешь, какое дело! Наплевать на него! Писак много. Что обращать внимание на ненормального? Не надо это делать", - заявил Пономарев.

Сборная России одержала победу над сборной Сербии в товарищеском матче (4:0). Один из голов в составе россиян записал на свой счет полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. "Бергамаски" поделились публикацией с результатом матча в официальных соцсетях клуба.

Хавбек "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский, выступавший ранее вместе с Алексеем Миранчуком в составе "Аталанты", сопроводил публикацию комментарием: "Позор". Напомним, ранее Руслан Малиновский (выступая в аренде в "Марселе") подвергся критике из-за рукопожатия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным. Позже футболист извинился и сказал, что рукопожатие было "машинальным".

Источник: "Матч ТВ"

Владимир Пономарев Аталанта Сборная России Сборная Сербии Сборная Украины Малиновский Алексей Миранчук
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