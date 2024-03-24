"Да мало ли что там какой-то хохол Малиновский написал! Подумаешь, какое дело! Наплевать на него! Писак много. Что обращать внимание на ненормального? Не надо это делать", - заявил Пономарев.
Сборная России одержала победу над сборной Сербии в товарищеском матче (4:0). Один из голов в составе россиян записал на свой счет полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. "Бергамаски" поделились публикацией с результатом матча в официальных соцсетях клуба.
Хавбек "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский, выступавший ранее вместе с Алексеем Миранчуком в составе "Аталанты", сопроводил публикацию комментарием: "Позор". Напомним, ранее Руслан Малиновский (выступая в аренде в "Марселе") подвергся критике из-за рукопожатия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным. Позже футболист извинился и сказал, что рукопожатие было "машинальным".
Источник: "Матч ТВ"
Пономарев - о реакции украинца Малиновского на пост "Аталанты" о победе России: что обращать внимание на ненормального?
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал реакцию украинца Руслана Малиновского на пост "Аталанты" о победе сборной России над сборной Сербии.
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