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Туфан Садыгов: мы постоянно обеспечиваем "Локомотив" вратарями, можем продавать, поставить это на поток

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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий "Химки", высказался об интересе "Локомотива" к голкиперу Антону Митрюшкина.
Фото: ФК "Химки"
"Локомотив" - один из топ?клубов, если он обратится с интересом по Антону Митрюшкину, мы, наверное, отпустим его. Мы постоянно обеспечиваем железнодорожников вратарями, можем продавать, поставить это на поток", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Сегодня, 26-го марта в СМИ появилась информация о том, что голкипер подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин перейдет в "Локомотив" по окончании текущего сезона в качестве свободного агента. В этом сезоне вратарь провел за клуб из Первой лиги 10 матчей, пропустил девять мячей и шесть раз сохранил свои ворота "сухими". Ранее голкипер выступал за "Сьон", "Спартак" и "Динамо Дрезден". После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 32 очка.

Локомотив Химки Антон Митрюшкин
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