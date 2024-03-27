"Клуб готовится к матчу с "Зенитом" и ждёт болельщиков на стадионе. Конечно, мы отказались от обширной развлекательной программы. Сейчас тот момент, когда "Крыльям" необходима поддержка родных трибун. Вместе мы способны на всё", - приводит слова пресс-службы самарского клуба "Чемпионат".
Самарские "Крылья Советов" примут на своем поле петербургский "Зенит" в матче 22-го тура РПЛ, который состоится 30-го марта в 14:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на восьмой строчке с 29-ю очками. В первом круге "сине-бело-голубые" одержали победу над "Крыльями" со счетом 3:1.
В "Крыльях Советов" сообщили, что матч с "Зенитом" пройдет со зрителями на трибунах
В пресс-службе самарских "Крыльев Советов" сообщили, что матч 22-го тура РПЛ пройдет со зрителями.
Фото: ФК "Крылья Советов"