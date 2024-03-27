"Краснодар" нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото. Они 100 процентов участвуют в чемпионской гонке. Команда идет на втором месте, там собраны игроки высокого уровня, не думаю, что они сдадутся", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
"Краснодар" уходил за зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в таблице российского чемпионата и опережает "быков" на одно очко, тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака на два очка. Руководство южан отправило в отставку Владимира Ивича, новым главным тренером "быков" стал Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Колосков: "Краснодар" нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: Global Look Press