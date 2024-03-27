"Я уже говорил, что "Зенит", "Краснодар" и ещё группа, в которую входит и "Динамо", будут до конца создавать интригу в борьбе за чемпионство. Уже прошла треть чемпионата, и мы видим — интрига есть. Мы до конца сезона будем наблюдать интригу в борьбе за чемпионство. Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца "Зенит" становится чемпионом", - цитирует Мостового "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака в два очка. Напомним, что "сине-бело-голубые" становятся чемпионами РПЛ пять сезонов кряду. "Быки" выходили после зимней паузы, занимая первую строчку в таблице, однако южане не выиграли ни одной встречи после возобновления чемпионата. Главный тренер команды Владимир Ивич был отправлен в отставку, на его место назначили Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Мостовой: мы до конца сезона будем наблюдать интригу в борьбе за чемпионство
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
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