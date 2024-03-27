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Спортдир "Оренбурга" Андреев: никто из легионеров не обращался, не говорил, что хочет уехать

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что никто из легионеров не хотел покинуть клуб в последнее время.
Фото: ФК "Оренбург"
"Никто из легионеров не обращался, не говорил, что хочет уехать. Как и Деограсия. Все остаются. Мы с ними никаких бесед на этот счёт не проводили, никого не успокаивали", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

После 20-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Команда Давида Деограсии вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в четвертьфинале московскому "Спартаку" (2:3 - общ.). Команда сыграет с грозненским "Ахматом" в плей-офф Пути регионов Кубка России. Ранее Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер клуба останется в команде, если "Оренбург" не вылетит из РПЛ.

Оренбург Андреев Деограсия
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