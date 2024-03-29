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Игрок "Ростова" Мохеби: три дня назад в составе Ирана провел игру на искусственном поле, но с "Динамо" я был свеж

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Иранский форвард "Ростова" Мохаммед Мохеби поделился эмоциями после дубля в ворота "Динамо" в 22-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Я общался с тренером по физподготовке и в сборной, и в "Ростове". Они сделали мне план, которому я следовал. Я восстановился. Три дня назад провел сложную игру против Туркменистана на искусственном поле не лучшего качества, но сегодня я был свеж. Спасибо богу, мы победили", - поделился Мохеби.

"Ростов" одержал разгромную победу над "Динамо" (4:1) в Москве, а Мохаммед Мохеби забил два мяча своей команды в этом матче. В прошлой игре, против "Краснодара", на счету футболиста также два забитых мяча.

Во время перерыва на матчи сборных Мохеби провел 180 минут на поле в составе сборной Ирана. Футболист помог своей национальной команде одержать две победы - дома над Туркменистаном (5:0) 21-го марта и на выезде с Туркменистаном (1:0) 26-го марта. В первом из этих матчей Мохеби также записал на свой счет один мяч.

Мохеби Ростов Динамо Сборная Ирана
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