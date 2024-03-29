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Президент "Ростова" Арутюнянц: мы помогли "Зениту"? Чемпионом России должен быть сильнейший клуб

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о чемпионской гонке в РПЛ после победы над "Динамо" в матче 22-го тура.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Сегодня была хорошая игра, хорошая победа. Мы помогли "Зениту" стать чемпионом? Чемпионом должен быть сильнейший клуб", - приводит слова Арутюнянца "Матч ТВ".

"Ростов" одержал разгромную победу в матче против московского "Динамо" (4:1). Дубль на свой счет записал иранский легионер Мохаммед Мохеби, еще по голу в ворота "бело-голубых" забили хавбеки Кирилл Щетинин и Данил Глебов. Ближе к концу матча бразильский полузащитник "Динамо" Бителло отыграл один матч.

В активе "Динамо" осталось 38 очков. Напомним, московский клуб мог обойти "Зенит" и возглавить турнирную таблицу, если бы одержал победу сегодня. В активе "Зенита" 40 очков в 20-ти матчах. Свою игру 22-го тура действующие чемпионы проведут завтра против "Крыльев Советов".

Источник: "Матч ТВ"

Арутюнянц Ростов Динамо Зенит
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