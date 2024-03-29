Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением относительно потенциальной замены Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России. По словам Масалитина, если новый тренер придет, то он должен иметь свой взгляд на футбол. Также Масалитин добавил, что следует отталкиваться от пожеланий, хотим ли мы получать только результат, или еще и красивую игру.
«Многие хотят видеть Семака в сборной? В «Зените» же в основном легионеры. Но я не против Семака или наших специалистов. Я против иностранцев у руля сборной», передает слова Масалитина «Евро-футбол.ру».
Масалитин: я против иностранцев у руля сборной России
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможной замене Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Фото: "РИА Новости"