"У "Ростова" получилась игра, потому что играли на выезде. Хоть это была первая выездная победа, но они понимали, что будет очень сложно. Естественно, счёт по игре, даже "Динамо" могло ещё больше пропустить. Я думаю, что "Динамо" вне чемпионской гонки, уже всё понятно", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Вчера, 29-го марта "Ростов" на выезде одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились: Щетинин, Глебов, Мохеби (дубль) и Бителло. После 21-го сыгранного матча команда Валерия Карпина поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. Московский клуб сыграет с хабаровским СКА в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно "Динамо" не совершило ни одного приобретения.
Силкин: "Динамо" вне чемпионской гонки, уже всё понятно
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что "бело-голубые" выпали из чемпионской гонки.
Фото: ФК "Динамо"