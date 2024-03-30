— Первый тайм был лучше, конечно, по качеству. Но и второй неплохой. Справились с давлением, так что поздравляю ребят с заслуженной победой.
Напомним, сегодня, 30 марта, “Балтика” Сергея Игнашевича сыграла против “Пари НН”, который возглавляет Сергей Юран. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги прошла в Калининграде. Она завершилась победой “Балтики”. Итоговый счет – 2:0 в пользу подопечных Сергея Игнашевича.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер “Балтики” Игнашевич: поздравляю ребят с заслуженной победой над “Пари НН”
Главный тренер “Балтики” Сергей Игнашевич прокомментировал победу над “Пари НН” в 22-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Балтика"