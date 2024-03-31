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Салихова: какой Бог подсказывает Абаскалю? Думаю, так Жданова и Матыцына еще никто не называл

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Жена экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова наставника красно-белых Гильермо Абаскаля о выборе состава.
Фото: "Матч ТВ"
– Какой Бог подсказывает Абаскалю состав? Думаю, так Жданова и Матыцына еще никто не называл. В этом весь секрет, почему у Абаскаля такой кредит доверия.

Отметим, что Павел Жданов является членом совета директоров московского “Спартака”. Александр Матыцын, в свою очередь, занимает пост председателя совета директоров красно-белых.

Напомним, ранее главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль заявил о том, что выбирать стартовый состав команды ему помогает Бог.

Источник: “СЭ”

Зарема Салихова Спартак Гильермо Абаскаль Матыцын
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