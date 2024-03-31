– Какой Бог подсказывает Абаскалю состав? Думаю, так Жданова и Матыцына еще никто не называл. В этом весь секрет, почему у Абаскаля такой кредит доверия.
Отметим, что Павел Жданов является членом совета директоров московского “Спартака”. Александр Матыцын, в свою очередь, занимает пост председателя совета директоров красно-белых.
Напомним, ранее главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль заявил о том, что выбирать стартовый состав команды ему помогает Бог.
Источник: “СЭ”
Салихова: какой Бог подсказывает Абаскалю? Думаю, так Жданова и Матыцына еще никто не называл
Жена экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова наставника красно-белых Гильермо Абаскаля о выборе состава.
Фото: "Матч ТВ"